荃灣首置地也流標 救市首要撤辣招

【本報訊】股票印花稅加上樓市辣招，令投資者成本大增，不利本港股市及樓市，表現亦顯得停滯不前，其中近日荃灣油柑頭首置地流標情況中可反映一二。惟面對發展商為清貨，將一手樓割價促銷，令二手交投轉靜，各區業主紛紛減價吸客，樓價進一步回落，情況窒礙及不利本港經濟復甦進程，有學者就認為政府與其降低股票印花稅，不如「撤辣」救市倒是來的實際。

發展局：不會因此降地價 荃灣油柑頭「港人首次置業」住宅用地上周流標後，房屋局表示已邀請房協承接項目。發展局局長甯漢豪昨日指出，一幅土地能否成功賣出，要視乎很多因素，包括投標是否符合政府定出底價、發展商對地皮興趣、對土地前景看法及自身投資策略等，惟認為不應因地皮流標，而指摘政府不肯降地價出售。甯續指，是次項目屬首置用地，具資助成分，故邀請房協進場有合理性，會交由房屋局及房協商討後續安排。

對於本港應否跟隨內地降低股票印花稅，以帶動本地投資氣氛。中文大學經濟學系副教授莊太量表示，內地主要收入是企業利得稅，港股印花稅則佔香港財政收入近7%，徵稅減半成交額也不會翻倍，故香港將印花稅削減至2021年前的0.1%較合適。惟他強調，與其削減股票印花稅，不如取消樓市「辣招」以刺激樓市，讓港股交投量在財富效應下上升。