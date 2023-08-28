龍七公：意外抑或暗殺 內訌危機難拆

俄羅斯僱傭兵集團瓦格納近期多次成為輿論焦點，領袖普里高津的風頭甚至蓋過總統普京。其中，瓦格納在欠缺足夠後援下攻佔烏克蘭東部戰略重鎮巴赫木特，並打退烏軍多次反攻，令其聲名大噪；惟普里高津與俄防長紹伊古交惡，且發動兵變，又讓瓦格納走上末路。上周三，普里高津乘坐私人飛機由莫斯科前往聖彼得堡期間墜毀，一代梟雄就此落幕，消息再一次震撼世界。究竟飛機墜毀是意外抑或是有人故意為之，恐成為歷史未解之謎。

據報道，在私人飛機的乘客名單上，除了普里高津，還包括瓦格納聯合始創人烏特金以及多名高級指揮官；機上10人全數罹難，意味着瓦格納不但失去領袖，更同時失去了整個領導層，對其打擊肯定是致命的。現時瓦格納群龍無首，能否有人及時挺身而出，管控這支分散於世界各地且實力強大的部隊，是該僱傭兵集團能否繼續存活的關鍵。一方面是俄軍有意吸納；另一方面是內部有人咬定飛機是被俄軍防空導彈擊毀，身處白羅斯的主力部隊更一度拔營向莫斯科行軍，幸被白羅斯軍方及時制止，繼任領袖若不能平息眾怒，內訌在所難免，俄羅斯人顯然不願意看見這個局面。

普京下令 可能性低 不過，比起瓦格納繼任領袖，普京現時可能更為頭痛。縱然瓦格納與西方咬定飛機墜毀是俄軍所為，莫斯科也確實有殺死普里高津的動機，惟筆者認為不太可能是由普京下令，畢竟他與普里高津關係密切，且普里高津不滿的主要是紹伊古。況且現時正值戰爭時期，瓦格納主力身處白羅斯，既不會威脅莫斯科，又對烏軍形成夾擊之勢，普京怎可能自斷一臂呢？假如瓦格納瓦解或叛變，對普京都是重要打擊。何況，普里高津的存在，也可以牽制紹伊古的勢力。一般而言，就算要清算普里高津，也會等到戰後，至少要等到俄軍在戰場上確立無可搖動的優勢。

更重要的是，殺死普里高津有千百種手段，普京怎麼可能選擇如此低級且高調的手段呢？無論是用防空導彈擊落飛機，抑或在機上安裝炸彈，都不能百分百確保普里高津死亡。須知道，普里高津是從莫斯科出發的，普京要動手，可選擇的手段實在太多，例如俄特工最擅長的毒殺，甚或趁機擄走，讓他不知不覺地消失。高調地殺死普里高津，對普京根本有百害而無一利。

對於今次事件，坊間還流傳其他說法。有指是烏克蘭及歐美展開行動，再嫁禍予莫斯科，意圖令俄羅斯內訌；也有指普里高津只是詐死。當然，也有可能純屬意外。不過，要數最恐怖的可能性，當是「俄軍所為，卻並非普京下令」。這不但意味着普京已失去威望、失去對俄軍的控制權，更意味着俄羅斯內部並非團結一心，在戰局僵持下，投機分子已開始爭權逐利。一旦陷入如此局面，誰又能保證普京不會成為下一個普里高津呢？