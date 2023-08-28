冰鑑春秋：郭台銘的隱性選民

許多人都感到疑惑，郭台銘的民調一直在低檔盤旋，最高僅13%，最低跌到5至8%，他卻始終維持「類參選」的方式到處拜訪造勢，到底是真認為自己有機會選上，還是就是來搗亂攪局，國民黨整我我就讓你沒好日子過？

最近謎底終於揭曉，郭台銘說，表面上他的民調確實不高，但他的支持者有很大一部分是「隱性選民」，而這些是區區一千多份的民意調查無法真實反映出來的。所以他到處「廟口開講」，就是另一種民意調查，要把自己的「隱性選民」找出來。坊間傳言郭台銘已準備了800部傳真機，準備全台灣大規模發動連署；而一直不肯鬆口是否參選的他，也幾次說出「我出來選，大家要給我相挺」，顯然對自己的「隱性選民論」非常有信心。

但我要提醒郭台銘，情況恐怕和他想的剛好相反，願意支持他的人，遇到民調很難不會立刻展現支持態度，反倒是郭台銘目前看來不多的「顯性選民」中，有很大一部分可能是所謂的「深綠郭粉」。顧名思義，「深綠郭粉」就是那些明明支持的是賴清德與民進黨、卻在民調時故意說支持郭台銘的人，因為只要郭出來參選，幾乎就保證賴清德穩穩當選，綠營支持者過去幾次大選，都曾做過這樣的操作，最後成功贏得選舉。

郭台銘以為自己可以藍白通吃，再加上「隱性選民」，就可成功將國民黨與民眾黨的選票收入囊中，可他卻沒有想到，郭粉可能退而求其次會投柯文哲，柯粉卻怎樣也不會投給郭台銘，郭真正的支持者，只怕沒有他想像中那麼多。無論如何，郭參選似乎箭在弦上，或許真的發動讓態勢明朗，在各方實力都攤在陽光下，再也沒有任何藉口後，反倒有助於在野的進一步整合。