自成一家：中日韓峰會還有戲麼

美日韓首腦早前舉行史上首次3方峰會，承諾把3國的合作制度化。相形之下，中國在東北亞顯得愈來愈孤立。在這個新形勢下，中日韓領導人會議還有舉行的可能性麼？

中、日、韓地處東北亞地區，互為彼此重要的貿易夥伴，無論是在經濟還是在安全問題上，都擁有廣泛的共同利益。可惜3國多年來欠缺互動，最多只是在「10+3」領導人會議期間順道舉行3方會晤。直至2008年，時任中國總理溫家寶、日本首相麻生太郎和南韓總統李明博在日本福岡進行3國領導人會議，這是中日韓第一次在單獨的時間和地點舉行3方領袖會議，3國合作才進入新階段。

然而，縱使中日韓自此進入3方合作的重要里程碑，3國近些年只在民間文化、青年交流等方面略有成效，在政治領域一直停滯不前，無法推進中日韓合作邁上新台階，以致東北亞地區的區域經濟一體化進程至今仍遠遠落後於歐美。

箇中原因，是因為中日、中韓和日韓的雙邊關係不時受制於歷史、領土爭議，雙邊關係的起伏又影響到3方合作，令中日韓領導人會議無法每年舉行一次。例如2019年在中國舉行3方元首峰會後，按計劃翌年要在南韓召開，但日韓在二戰時強徵朝鮮半島勞工問題上有分歧，加上新冠疫情在全球蔓延，中日韓領導人峰會至今一直沒有再舉行。

時移世易，日本與南韓關係在今年逐步好轉，雙方皆同意盡快舉行中日韓3方對話。據日媒報道，中國早前也向日本釋出中日韓高層磋商的意願，可能是替3國在今年內舉行領導人峰會鋪路。但隨着日韓進一步靠攏美國，中日兩國又在福島核污水排海問題上交惡，北京是否還支持舉行3國領袖會議呢？這是一個很大的疑問。