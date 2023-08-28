激濁揚清：烏克蘭在時間上有優勢

意大利前陸軍上將貝托里尼表示，烏克蘭將無法擊敗俄羅斯，因為後者擁有更多兵力及火力優勢。又謂最近數月美西方又培養出「我們會贏」的論調，助長公眾輿論對一場不可能在地面取勝戰爭的期望，他呼籲西方國家認清事實，以談判終結俄烏戰爭。勸和促談從來勝過拱火澆油，惟烏方在時間上確有着俄方所不如的優勢。

就在貝托里尼大潑冷水後，美國參謀長聯席會議主席米利表示，烏克蘭可能很快獲得F16戰機。但前句未完，後句已不失理智地指出，烏方難以在短期內取得徹底軍事勝利，呼籲以政治方案結束戰爭。具行軍經驗之人，始終比那些高床軟枕的「冷氣軍師」深明戰爭可以有多無情，仗可以不打的話，最好不打；戰事可以提早結束的話，切戒「扎過年」。

無可否認，烏克蘭近日動作頻頻，選擇8月24日該國獨立日突襲克里米亞半島，高舉烏國旗幟並拍下過程大肆公開，藉此一吐惡氣，事後更報稱擊斃至少30名俄軍及破壞4艘快艇，擺出驍勇善戰姿態。此外，派出無人機再襲莫斯科，導致機場需要暫時關閉；利用無人機襲擊俄羅斯西部城市庫爾斯克火車站，造成5名民眾受傷等。惟這些均是小打小鬧，始終無損俄羅斯元氣，若從此一層面來看，烏方戰況的確難言樂觀。

之不過若俄烏繼續纏鬥下去，但雙方均不K.O.對手，戲子總統在這場不許勝又不許敗的代理人戰爭中，只要鬥長命，仍有望取得最後勝利。畢竟普京年屆七旬，澤連斯基則未過半百，後者來日方長。所謂俄方擁有更強大兵力及火力，這是對比烏克蘭而言，並沒有考慮到美西方或有可能更進一步投入這場戰爭。因此，美烏生起「我們會贏」的想法，不算癡人說夢，縱然那是數載或數十載之後的事。