筆下風雲：普里高津被誰殺死

瓦格納集團領袖普里高津墜機死亡，外界眾說紛紜，若說純屬意外，沒有多少人會相信；西方大都推測是俄羅斯總統普京對待叛將的報復手段，甚至言之鑿鑿指出，飛機是被導彈擊落。問題是殺雞是否要用牛刀？普里高津人在俄羅斯，要殺他易如反掌，何需動用導彈這麼誇張？

何況若在莫斯科境內發射導彈，以美國衞星之無孔不入，不可能至今沒有任何實質證據提出。由此可見，導彈擊落基本上可以排除，剩下來最大的可能性是飛機上被人裝置炸彈，若此說成立，則不僅克里姆林宮有嫌疑，恐怕烏克蘭的嫌疑更大。紅場看似鐵幕一幅，滴水不漏，但自俄烏戰爭開打以來，已證實莫斯科四面透風，多次被烏克蘭無人機攻破。而克里米亞大橋被炸，烏克蘭早前亦承認責任，反映烏方在俄羅斯內部有滲透。瓦格納集團驍勇善戰，與烏克蘭作戰多番取勝，將其「團滅」，對烏克蘭肯定有利。何況普里高津出事之日，正好是烏克蘭獨立紀念日前夕，是否巧合這麼簡單？

另一方面，有「末日將軍」之稱的俄羅斯空天軍總司令蘇洛維金，亦傳出已被俄羅斯國防部解除職務，而他自瓦格納兵變失敗後一直沒有露面。顯而易見，俄羅斯軍方存在兩股勢力，一方以國防部長紹伊古為首，另一方則同情瓦格納甚至關係密切，蘇洛維金為代表人物。在兵變一役，普京力撐紹伊古，軍方內部會否認為將瓦格納集團連根拔起，方能永絕後患，繼而密謀了這一場刺殺行動？

總而言之，普里高津之死，對俄烏戰爭走向將起關鍵作用。現在可見，他的死不僅紹伊古開心，亦令烏克蘭、波蘭、立陶宛以至美國都開心。至於真相如何，甚至普里高津是否「詐死」，永遠不會有答案。