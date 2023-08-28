強詞有理：讓美國害怕

美國是世界上最好戰的國家，近代絕大部分戰爭都與其有直接或間接的關係，即使是「美粉」也不能否認這一點。而之所以好戰，除了因為自恃擁有天下無敵的強大軍力，也因為100多年來所有戰爭都是在別國土地上發生，除了二戰期間珍珠港遭到日本偷襲，美國本土幾乎從來沒有受到戰火波及，反而在戰爭中獲利和壯大。俄羅斯外交部長拉夫羅夫早前指出，美國在世界各地挑起戰爭，但這些戰爭都發生在其他國家的土地上，只有當戰爭打到美國本土，美國才會真正感到害怕。

這是實話，美國不是不怕戰爭，而是認為戰爭不會威脅本土，也認為沒有國家敢向美國發起這樣的挑戰，所以一直肆無忌憚在世界各地挑起衝突，乘機發戰爭財，掠奪全球資源。但時代不同了，拉夫羅夫這番話等於警告美國，一旦爆發大戰，美國本土也將難逃一劫。

這並非危言聳聽，當今世界不只俄羅斯能夠威脅美國本土，中國也有這種實力。最近中俄11艘軍艦組成聯合艦隊巡航太平洋，一度抵近阿拉斯加阿留申群島，是迄今靠近美國海岸的最大規模艦隊。美軍如臨大敵，急忙派出4艘驅逐艦和P8反潛巡邏機監視，可見中俄此舉確實擊中美國軟肋。「寇可往，吾亦可往」，美軍到處耀武揚威，如今也嘗嘗受到「威脅」的滋味，不亦宜乎？

這還不是真正的威脅。據英國媒體報道，俄羅斯至少有20艘核潛艇潛伏在北美以及拉丁美洲的海底，而且攜帶了核彈，隨時可以打擊美國本土，美軍根本無法對其定位和追蹤。這也正是美國始終不敢與俄羅斯正面衝突的主要原因，他們知道戰鬥民族絕對不是開玩笑，兩強硬碰，必定是玉石俱焚，俄羅斯可以豁出去，美國可以嗎？他們才沒有這個膽量。其實不必玉石俱焚，只要將戰火燒到美國本土，讓他們感受切膚之痛，就不得不有所收斂。

所以說，敢戰方能止戰。俄羅斯深明此理，一直和美國針鋒相對，甚至擺出不惜一戰的姿態，令對方退避三舍。最重要的是，俄羅斯擁有比美國更龐大的核武庫，以及三位一體的核打擊能力，這才是底氣所在。在這方面，中國還需要向俄羅斯好好學習，既應提升軍力加強核武，更應勇於亮劍以牙還牙。當各方形成恐怖的戰略平衡，美國就不敢再如此放肆，世界才能實現真正和平。