政情：氫能車發展遠遠落後 議員促當局鬆綁要快手

香港氫能車發展被批龜速前行，多名議員已急不及待，早前到內蒙鄂爾多斯考察，睇吓當地點樣由「煤都」轉型做「零碳城市」，當然睇埋氫能車發展喇！

去內蒙零碳產業園取經 包括陳克勤同葛珮帆等多名議員到當地實地視察咗貨車同垃圾車，話車內載有儲氫瓶，以氫氣作為燃料驅動，而喺行駛過程中，氫能車嘅氫燃料將轉化能量，產物僅為電、熱同水蒸氣，無其他污染排放物。

佢哋亦去過零碳產業園「遠景鄂爾多斯現代能源裝備產業園」，嗰度聚集電池材料、動力電池同儲能、電動重卡及綠色製氫等上下游產業，產業園內項目80%嘅能源都係嚟自鄂爾多斯嘅風電、太陽能光伏同儲能，而園區希望系統最終可實現百分百嘅綠電供應。

話時話，當局喺今年年中回應議員質詢時話計劃試驗氫燃料電池重型車，作為收集垃圾同清洗街道之用，預計首輛氫燃料電池雙層巴士試驗可以喺今年啟動，而重型車試驗則可以喺明年開啟，而最近環境局先批准氫燃料電池巴士嘅試驗申請，佢哋促請政府喺政策同法例方面入手，為氫能產業在港發展拆牆鬆綁。