政情：封殺日水產打擊港企 張欣宇淡定話危中有機

日本喺上周四（24日）將核污水排海，港府即時禁止日本10個都縣水產進口，本港食肆憂水產品嘅主要來源斷供而造成沉重打擊，但議員張欣宇就話危中有機，或者係香港能夠抓住嘅一個新機遇，為經濟帶嚟一個新嘅增長點喎。

應順勢扶植本地養殖業 邊啲人有機？講嘅係本土水產養殖場呀！張欣宇日前喺社交平台貼文，話好多人可能以為香港養魚業已經步入式微，但佢早前參觀過喺西貢榕樹澳經營嘅一間自家魚排本土養殖場，嗰度係通過採用創新技術改良飼料水質，又堅持人手餵飼，終於搵到適合香港環境嘅配方同體系，唔單止養殖嘅產品肉質鮮嫩，零藥物殘餘，更加喺產量上得到極大突破，小小嘅魚排能夠年產數以10萬計嘅鮮魚。佢仲話近日養殖場自主研發嘅臭氧機，更攞到「日內瓦國際發明展」金獎添！

張欣宇話香港同其他灣區城市嘅中產消費者，對飲食的品質同安全要求愈嚟愈高，隨住日本水產禁運，香港有優良嘅天然水質同產品安全嘅信心保障，佢認為政府可借呢個機會重塑市場，加大投放資源扶植本地漁業同養殖業，以提高本地供應的佔比。

講就易，做就難嘞！佢認為係需要政府同業界共同努力，要提高漁業同養殖業嘅生產能力及可持續性，以抓住呢個機會，促進本地水產業嘅發展。