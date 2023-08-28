政情：香港有野生珍珠 洪雯帶隊講淵源

香港有「東方之珠」之稱，唔係齋噏㗎，其實真係同珍珠有關，究竟有幾多人了解呢？不如大家就惡補吓先。

世界四大品種 一半本地出產 話說議員洪雯日前帶咗班寄養家庭嘅小朋友去海洋公園玩，順便就參加埋「本地養殖珍珠餽贈典」，事關有漁民組織分別送咗8,000粒同2,000粒珍珠畀海洋公園同香港盲人輔導會，用嚟搞活動用嘅，而海洋公園亦設計咗啲遊戲，畀小朋友了解吓香港同珍珠嘅淵源，以及海洋生態。

洪雯話香港被稱為「東方之珠」，唔係僅僅比喻呢座珠江口嘅城市，事關同珍珠確實有千年嘅淵源，早喺50年代，香港已有野生珍珠採集嘅歷史記載，而世界四大珍珠品種中，有兩種就係喺香港本地出產。遠嘅概括講吓，到咗依家嘅發展又點呢？佢話香港已經係全球最大嘅珍珠交易樞紐之一，每年吸引全球200幾家企業嚟呢度參展、採購同拍賣珍珠。

既然有珍珠出產嘅天然條件，又有交易平台，香港嘅珍珠產業有冇發展嘅可能？洪雯認為學者同漁民一直都喺度努力探索。