政情：黃智華獲大排筵席送行 政府認惹負面觀感

黃大仙民政事務專員（DO）黃智華話要去北京深造而要離開崗位，一班地區人士同組織喺九龍灣一酒樓為黃智華筵開43席設宴餞行，呢件事引起「軒然大波」。繼早前民政及青年事務局局長麥美娟話估唔到專員受歡迎程度係「咁緊要」，而黃智華之後喺民政事務總署社交網站發文致歉之後，政府尋日喺地區諮詢會後，主動話有關官員會為呢件事引起嘅負面觀感「以此為鑑」，仲會要求官員「多做實事」咁話喎。

政府話呢個活動係由民間組織籌備，佢哋希望通過歡送宴，對官員嘅工作表現表達感謝，但事件引嚟負面觀感，相信各方都已經吸取教訓，又話有關官員都表達咗歉意，佢哋都會以此為鑑。政府又話如果大家想對官員表達感謝，其實用簡單直接嘅方式，好似感謝信、電郵，甚至係見面時「拍吓膊頭」已經得㗎啦！

叫官員吸教訓 多做實事 政府話對民政事務專員寄予厚望，而佢哋同地區人士接觸、溝通都係職責所在，工作上「在所難免」，至於會唔會有利益輸送之嫌，政府認為如果官員同某件事有特別關係嘅話申報利益就可以，而出席活動本身同利益衝突冇直接關係，只要官員吸取教訓，處理好形象，就唔應該因為單一事件抹殺之前嘅努力喎。之不過，政府都話會要求負責地區行政事務嘅官員「多做實事」、顧及形象同表現專業。

其實，好多官員都會出席唔同嘅主禮活動，政府就話希望同各界建立共識，以後嘅主禮活動籌辦組織唔應該着力於有幾多官員出席，政府內部官員對日後出席嘅活動都會進行分工、互相配合。

之前麥美娟都講過自己做咗20多年區議員，地區人士離職時籌辦歡送活動「時有發生」，只係過去因為疫情停止，但佢話估唔到DO受歡迎程度係「咁緊要」，而如果地區人士要表達支持，一封信、一句鼓勵說話表揚已經夠，唔使咁破費、搞到咁大陣仗咁話。

將於9月1日暫別黃大仙區嘅黃智華，2009年加入政務職系，曾喺多個政策局同部門工作，9月3日起佢會赴京修讀公務員事務局同北京大學合辦嘅高級公務員公共管理碩士課程，兼且擔任班長，同其他19名高級公務員同事到北京大學學習一年。

黃智華