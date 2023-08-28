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餐廳爐頭起火 食客職員慌逃

食客及職員疏散到食肆外空地暫避。（張開裕攝） 食客及職員疏散到食肆外空地暫避。（張開裕攝）
食客及職員疏散到食肆外空地暫避。（張開裕攝）
【本報訊】昨晨11時許，堅尼地城山道20至24號地下一間餐廳廚房，有爐頭過熱引發火警，冒出大量黑煙，在場食客及職員慌忙逃出店外，並報案求助。消防員接報到場，隨即開喉將火救熄，事件中無人受傷，起火原因無可疑。
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