剷電車軌工地 的士進退不得

【本報訊】上周六晚上9時許，一輛的士沿跑馬地黃泥涌道往灣仔方向行駛，至天主教墳場對開時懷疑失控，剷入電車路軌維修工地，的士被困在工地內進退不得，姓呂（49歲）男司機無奈報案求助。由於的士擱在電車路軌上，現場電車服務一度受阻，待拖車到場將的士拖離路軌後，電車服務始回復正常。事件中無人受傷。