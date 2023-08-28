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剷電車軌工地 的士進退不得
的士剷入電車路軌維修工地。（陳嘉順攝）
【本報訊】上周六晚上9時許，一輛的士沿跑馬地黃泥涌道往灣仔方向行駛，至天主教墳場對開時懷疑失控，剷入電車路軌維修工地，的士被困在工地內進退不得，姓呂（49歲）男司機無奈報案求助。由於的士擱在電車路軌上，現場電車服務一度受阻，待拖車到場將的士拖離路軌後，電車服務始回復正常。事件中無人受傷。
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