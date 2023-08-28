西區逃捕至葵涌 七人車揭藏私煙照明彈

【本報訊】前晚7時許，執法人員駕車巡至西區德輔道西與嘉安街交界時，車牌識別系統發現一輛七人車車主已被停牌，人員其後在干諾道西與水街交界截停七人車調查，惟司機突然踩油開車逃走，一名人員閃避時跌倒地上擦傷腳，他負傷跳回車上追截。

司機被捕 男乘客逃遁 七人車其後駛入西隧往九龍方向逃走，並沿西九龍高速公路駛往葵涌道，期間沿路在車群左穿右插，試圖擺脫執法人員，並多次橫越雙白線，時速高達190公里，亦曾逆線行駛。人員最終在貨櫃碼頭南路近運輸署駕駛考試中心將車截停，車上兩名男子隨即落車，其中男司機沿葵涌道往美孚方向逃走，至約一公里外一行人隧道口被制服，另一名男乘客則乘亂逃去。

人員將該名24歲男司機押返現場搜車，在車內檢獲一個懷疑照明彈，以及26,560支懷疑未完稅香煙，總值約4萬元。該輛七人車行車證已於8月16日到期，涉事司機則早前因超速被停牌，並因欠交罰款被通緝。人員經調查後，以涉嫌「狂亂駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「停牌期間駕駛」、「駕駛未獲發牌車輛」、「管有未完稅香煙」及「管有危險爆炸品」拘捕該名男司機，他已被扣留調查。

事件中受傷的執法人員，則其後由救護車送院治理。據了解，被捕男子報稱任職司機，疑有黑幫背景。事後網上流傳車Cam影片，拍下一名懷疑涉案男子，正沿葵涌道逆線往美孚方向奔跑。