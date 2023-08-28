囂張閘車自炒 酒駕司機𤓓爆

吹波超錶拒驗血 涉兩罪被捕 荃灣一輛白色七人車，昨凌晨在大河道失事撞欄，車毀無人傷。有「車Cam」拍攝七人車，在事發前騎住兩條行車線行駛，且閘停拍攝「車Cam」影片的車輛，七人車司機對於被指摘不是時，竟寸爆以「閘你咪閘你」作回應。可惜，七人車於交通燈位一開動，即失控猛撞鐵欄，司機似乎未察覺出事，褪車後衝過十字路口而去。肇事司機事後「吹波波」被揭體內酒精含量超標，又拒絕抽血檢驗，因此涉嫌「酒後駕駛」「及「未能提供血液樣本作酒精測試」兩罪被捕，並報稱不適送院治理。

昨日凌晨約5時，一輛七人車沿荃灣大河道往沙咀道方向行駛，至近沙咀道交界時，懷疑失控撞毀約兩米長欄杆。執法人員接報到場，發現男司機身帶酒氣，遂為他進行「吹波波」測試，錄得超標讀數。七人車男司機其後拒絕提供血液樣本作進一步測試，人員經調查後，以涉嫌「酒後駕駛」及「未能提供血液樣本作酒精測試」拘捕該名姓彭（29歲）男司機。事後，他報稱不適，由救護車送往仁濟醫院治理。

回應指摘「閘你咪閘你」 網上流傳的「車Cam」影片，拍下意外發生經過及事發前情況，片中顯示七人車沿大河道行駛期間，先後兩度切線「閘」向拍攝「車Cam」影片的尾隨車輛，期間又長時間騎在兩條行車線行駛。及至一個燈位前，後車司機將車停在七人車左邊，並打開車窗理論，指摘對方「你係咪玩嘢啊，你閘×我做乜嘢啊」。七人車司機則落車回應稱，「咩啊，閘你咪閘你囉。」

雙方不歡而散，而七人車司機返回座駕後，更將車打斜駛出行人過路處，阻擋後車去路，期間有途人見狀為之卻步，最終繞過七人車過路。其後，七人車突然失控衝前，撞向過路處鐵欄，司機其後褪車快速離開現場。片中更顯示七人車車頭燈疑鬆脫墮下被拖行，引來「車Cam」片主的訕笑。