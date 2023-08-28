長洲燒炭女友亡 生還人夫墮斃

【本報訊】一對中年男女於上周五（25日），被發現在長洲一度假屋內暈倒，當中姓許（40歲）女子死亡，姓黃（46歲）男子則清醒。執法人員經調查後，相信有人燒炭自殺，但炭爐被移至露台，並於屋內檢獲小量毒品，遂以涉嫌「藏毒」拘捕黃男，又以涉嫌「誤導警務人員」拘捕度假屋姓張女職員。其後黃男獲准保釋候查。

疑因涉燒炭案而自盡 昨日清晨近6時，黃男被發現在尖沙咀柯士甸路14至18號墮樓，倒臥大廈天井位置身亡。人員經調查相信黃男從大廈天台跳下，雖然沒有檢獲遺書，但懷疑他因涉及長洲燒炭案而自尋短見，案件無可疑。

有消息指出，黃男與許女為情侶關係，女方任職髮型屋助理，約兩年前戀上在財務公司任職、並已婚的黃男。兩人於上周四租住長洲東堤小築，有人事後聲稱，他們在房內喝紅酒及服食毒品，並在上址的露台燒烤。上周四晚9時許，雙方因感情及金錢問題爭執，男方其後離去，惟在途中卻接獲許女的自殺短訊，遂連忙折返長洲安撫女友，兩人其後一起睡覺。

至上周五中午12時許，度假屋公司姓張女職員發現兩人仍未退房，持後備匙開門後赫見他們躺臥床上，旁邊有一個燒過的炭爐，當時許女已經昏迷，黃男半清醒，張女大驚下遂把炭爐移至另一單位露台後始向他人求救。據了解，昨日黃男墮樓的大廈，為他早前與許女在上址租劏房築愛巢。