串通盜醉客財物 10酒吧職員13外籍女被捕

【本報訊】執法部門聯同入境處職員於上周四至周六（24至26日），在灣仔區內展開代號「犁庭掃穴」行動，打擊有組織犯罪活動，以堵截三合會收入來源。期間人員以情報主導，突擊搜查區內酒吧、麻雀館、住宅及商業大廈，成功就區內酒吧盜竊案件及非法收債案，拘捕30男38女（17至57歲），分別涉嫌「自稱三合會成員」、「刑事恐嚇」、「刑事毀壞」、「勒索」、「串謀詐騙」、「盜竊」及洗黑錢等罪名，涉及總犯罪得益約320萬元。

灣仔反罪惡 68人落網 人員在灣仔駱克道及謝斐道4間目標酒吧內，以涉嫌「串謀詐騙」及「盜竊」，拘捕10名酒吧職員及13名南亞及非洲裔女子，相信有人與職員串通，搭訕酒吧內醉酒人士，盜去其身上貴重財物，又盜用其信用卡作多次大額消費，初步相信各被捕人與至少5宗案件有關，涉案款項達31萬元。人員在行動中檢走多部信用卡機，並在無牌處所檢獲一批酒精飲品。

此外，人員亦在搜查行動中檢獲一批收數信、收數電話及紅油等物品，相信與非法收債活動有關，並就案件拘捕10男3女，其中部分人疑有黑幫背景，相信他們參與上門淋油，或為犯罪集團登記電話號碼作收數用途。所有被捕男女已獲准保釋候查，須於9月下旬再報到。執法部門行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。