破洗錢貴利集團 拘黑幫首腦及妻兒

年貸款逾億 檢汽車樓契非法燃油 執法部門上周四至周六（24至26日）展開「勝略」行動，打擊一個活躍於香港的黑幫及其收人來源，搜查兩間持牌放債人公司、住宅單位等多個地點，搗破一個年貸款額逾億元的高利貸集團。人員以涉嫌「洗黑錢」、「以過高利率放貸」及「經營非法賭檔」等罪，拘捕41男42女共83人（26至72歲），當中包括黑幫首腦、妻子和兒子，以及一名黑幫高層，檢獲逾1,200萬元現金，以及汽車、樓契、非法燃油和借貸文件等證物。

人員於去年調查發現，被捕的黑幫首腦及其妻兒，過去9年申報了160萬元收入，家庭的總收入、與支出及銀行戶口紀錄出現明顯差異。其銀行戶口卻有大量不明來歷提存，更以1,000萬元作首期購買了兩個本地單位，該家庭亦向稅務局隱瞞部分收入。因此，上周五人員以涉嫌「洗黑錢」罪名，拘捕該黑幫首腦和其妻子及兒子，相信他們處理了6,800萬元犯罪得益。

共拘83男女 住宅汽車藏逾700萬現金 人員採取行動期間，其中一名家庭成員企圖運走大批現金，但最終失敗，人員在該黑幫首腦位於青衣的住宅單位及名下的汽車內，檢獲約700萬元現金和7.5萬元人民幣，遂檢走其名下汽車和樓契作證物。人員亦針對該黑幫採取一連串打擊收入來源行動，分別在元朗、旺角及深水埗搗破4個非法賭檔及拘捕65人。上周六，人員連同消防處在長沙灣副食品批發市場，搗破一個非法加油站，檢獲5,200公升柴油，價值約11萬元。

操控兩持牌放債人公司 年利率達400% 另外，人員也針對由該黑幫操控、位於油麻地及旺角的兩間財務公司調查，發現以持牌放債人公司從事非法高利貸活動，借款人需交出貸款總額的二成至二成五款項給高利貸集團。借貸人在收款後會將有關款項交給「收錢仔」，該些款項又會交給上線，存放於兩間持牌放債人公司附近的一個收款中心，而借貸人繼續根據貸款協議還款。經過法定會計師估算，整筆貸款的實際年利率可高達400%，違反法定年利率上限48%的規定。

上周四執法部門連同公司註冊處人員搜查該兩間持牌放債人公司，又搜查公司骨幹人員的住所，共拘捕6名骨幹及4名公司職員，包括公司董事和股東，檢獲多部手機、手提電腦，文件及126萬元現金。人員同時在持牌放債人公司附近拘捕4名收錢仔，並搗破該個收款中心，檢獲逾400萬元現金、5部電話及兩部電腦。人員估計該高利貸集團年貸款額超過1億元，並獲取超過1,000萬元犯罪得益。此外，公司註冊處人員發現其中一間持牌放債人公司違反條款，包括沒有為借款人做壓力測試，執法部門將積極跟進該兩間持牌放債人公司的牌照。