中日不睦 公明黨黨魁押後訪華

【本報綜合報道】日本公明黨黨魁山口那津男原定周一至周三（28至30日）訪問中國，藉此促進中日兩國關係。惟公明黨上周六宣布，山口那津男將延期訪華。當問及延期一事是否與日本排放核污水有關時，山口那津男承認，「不認為沒有影響」，對此感到遺憾。他又指已就訪華，持續與中方展開協調，將努力爭取再次敲定訪問日程。

日本有食店收中國騷擾電話 日本共同社引述消息報道，公明黨早前曾獲北京告知，中方重視與其長年以來持續友好交流，在積極派人訪華一事給予高度評價。然而，鑑於中日兩國當前關係，中方近日認為山口那津男訪華時機並不合適。

另外，日本近日有食店收到大量來自中國的騷擾電話，日本駐華大使館要求中國當局依法嚴正處理。而在上周四（24日）排污當日，山東省青島市有當地民眾向日本人學校擲石。日本外務省亞洲大洋州局局長鯰博行同日致電中國駐日使館公使楊宇，對學校遭擲石表示遺憾及憂慮，籲中國民眾冷靜行動，也請中方保障在華日本人及使館的安全。