稱放射性元素有益 台駐日代表捱批

謝長廷

【本報綜合報道】日本排放福島核污水入海引起爭議，台灣駐日代表謝長廷上周六在Facebook發文，稱「其實微量的放射性元素反而對身體有益」，被批評「見鬼說人話」及「媚日」。謝在昨日澄清其說的不是核污水，反斥統派想把台灣「香港化」，才會要求抵制。

謝長廷貼文指，日本311大地震後，世人對輻射的議題有些敏感，「其實微量的放射性元素反而對身體有益」，例如台灣北投溫泉、日本玉川溫泉，因兩地溫泉都有一種特別的北投石，研究指當中所含的微量鐳對健康有益。他亦提到，有人建議舉辦一個北投石的健康文化跟科技展，增進交流和認識，周日將到玉川溫泉訪問相關設施。

澄清不涉核污水 對於上述言論引起批評，謝長廷昨日再發文稱，他所說的只是鐳的相關效果，不涉及核污水。他又指，台灣對福島排放核污水問題已有跨黨派共識，國際原子能機構認定執行和監測，世界先進國家看法也一樣，只有大陸因為政治因素，夥同香港和澳門抵制抗議。對於很多統派的人希望把台灣「香港化」，跟隨抵制抗議，他稱並不意外。