內地現退團潮 日使館讚港人理性

平台旅行社不再力推遊日

內媒報道，日本此前是今年十一假期出遊搜索熱度第一的目的地，惟查詢攜程、同程、途牛和驢媽媽等在線旅遊平台後發現，日本旅遊產品雖然仍有銷售，但並未放在顯眼位置。有大型旅行社相關負責人透露，這幾天已陸續接到部分客人的日本遊退團，還有一部分客人原本打算在十一期間赴日旅遊，現在也開始觀望，並未及時下單。不少旅遊企業表示，在接下來的營銷中，會調整特別是十一假期的旅遊路線推廣計劃，暫時不再大力推廣日本遊，或會暫停日本旅遊的相關營銷計劃。