首爾示威抗議 大會指5萬人參加

【本報綜合報道】日本在上周四排放福島第一核電站核污水，環境省昨日公布核電站附近海水放射性物質首次檢測結果，確認氚濃度均低於可檢測下限的每升7至8貝克勒爾，代表海水對人類健康和環境無害。惟鄰近國家不敢怠慢，南韓首爾近日有多場集會抗議日本排放核污水，並派專家往日本檢查核電站的排污情況；泰國和俄羅斯亦宣布，會加強檢測進口的日本水產。

日指海水氚濃度低於檢測下限 在排放核污水後，日本環境省上周五（25日）抽取福島第一核電站附近11個地點海水樣本，包括距離排放點5公里遠，水深介乎1.5米至12.6米，以檢測氚濃度和伽瑪射線核素（銫137和其他核素）濃度。氚濃度和伽瑪射線核素濃度也低於可檢測下限。為加強和擴大排放後的監測工作，環境省將繼續快速分析附近海水的氚濃度和伽瑪射線核素濃度，暫時計劃保持每周一次頻率。

因為南韓鄰近日本，受影響最大。首爾市中心上周六（26日）有約90個民間團體和4個在野黨成員集會，抗議日本排放核污水，並遊行往龍山總統府，表達不滿。大會指，集會有5萬人參加，警方就估算有7,000人。有參加者高舉標語，要求日本叫停排海計劃。有漁業代表則形容，排放核污水是美日韓及國際原子能機構的騙局，要求立即禁止進口日本海產。南韓傳媒亦報道，南韓原子能安全技術院（KINS）的3名專家，周日上午啟程往日本，前往國際原子能機構（IAEA）在日本福島第一核電站開設的辦事處，檢查有關的核排污情況。