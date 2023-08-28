放寬禁令 需日方交代更多數據

【本報訊】日本上周四（24日）起排放核污水，港府即時禁止日本10個都縣水產品入口，其他進口就要檢測輻射水平，暫時全部合格。環境及生態局局長謝展寰昨日在電視節目表示，日本需要交代更多檢測數據，讓受影響地區參與監察管理，才能考慮何時放寬日本10都縣水產品輸港的禁令。

謝展寰相信，日本政府不會在剛開始時，便排放高濃度核污水，以致製造問題，故認為這段時間排核污水的情況，未必會看到有甚麼問題。他強調，當局所擔心的是大量的核污水，要經過長達30年的排放時間，全世界從未試過這樣淨化污水。

需要其他不同核污染物質數據 此外，謝展寰早前曾稱除了檢測「伽瑪」輻射元素，另考慮抽驗更多輻射元素，但需時較長。他透露，未來都會這樣做，作為整體情況的監控，亦有方法縮短時間，惟前提是「伽瑪」水平並沒有超標。他續指，會研究能否定期公開輻射水平，而非只公布合格與否，方便公眾監察。至於政府曾指會考慮日本錄得的輻射數據，能否取信於各地等因素，才決定何時放寬禁令。

謝展寰指，日本暫時只公布放射性物質「氚」的含量並不足夠，亦不能只參考國際原子能機構（IAEA）的報告，因核污染水經過溶解核反應堆後，會有很多不同的核污染物質在內，當中重要的至少有30多種，故一定需要其他數據；亦認為若本港能有份參與監管，才能增加信心，因此有監察整個營運的需要。