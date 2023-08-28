排核污水有累積性 港府：須做到最足夠

梁熙

【本報訊】持續至少30年的福島核污水排放已經展開，政府昨強調重視計劃帶來的即時和長期的威脅，而由於歷史上未有人做過類似行為，認為核污染有累積性，因此港府必須採取適當和「做到最足夠」的措施。另外，梁熙昨抵達印度新德里參與本年度B20峰會，他指期間曾與多個來自印度、澳洲、瑞典甚至日本等不同國家的代表討論，又引述該等國家均批評日本政府做法短視、損害世界各國利益、行為極度不負責任，完全違反本次B20峰會RAISE的主題中的「負責任、可持續及公平」的營商原則。

政府昨指日本排放核污水後，已即時禁止10個都縣海產進口，其他地方的海產也會全面、每日做檢測，非海產也會作抽樣檢查。而核污染有累積性，這些和反應堆直接接觸的核污水，可以帶來30多種放射性物質，因此無論排放多少，都會有累計風險，加上歷史上未有人做過類似行為，也相信世界上沒有「零出錯」的計劃，因此政府必須採取適當和「做到最足夠」的措施。

梁熙指峰會多國代表批評日本 正參與B20峰會的梁熙表示，不但多個國家代表批評日本，甚至日本的企業代表亦指國民對做法表達憂慮。他認為日本應立即停止排放核污水；一向以「維護世界秩序」為己任自居的美國，應肩負起大國責任就事件發聲和行動。而今次與會的代表亦同意未來繼續就事件緊密溝通、多渠道持續跟進，包括在B20、G20峰會等國際會議持續表達要求和施壓，並爭取明年B20峰會加入海洋保護的議題。梁熙認為當前香港以致國際社會，最關心是日本排放核污水的問題，又指日本做法令多地抵制日本水產品，亦會嚴重影響日本企業，日方行為是損人不利己，故他希望國際社會可以團結一致向日本說不。