衝擊生意仍撐禁令 商會：水產有替代性

日本上周四（24日）開始把福島第一核電站的核污水排放入海，港府隨即禁止日本10個都縣的水產品進口。香港總商會昨指有關禁令雖在短期內衝擊業界生意，但相信市場會有替代品、替代的食物，因此仍贊成有關禁進口的做法，亦會收集業界意見向政府反映。該會又認為本港可透過辦夜市催谷經濟，但參考外國經驗指，效果或較短暫，始終需全盤規劃本港經濟發展的方向。

港府自上周四起禁止日本東京、福島、茨城、宮城、千葉、群馬、栃木、新潟、長野和埼玉共10個都縣的所有水產品進口，包括活生、冷凍、乾製等方式保存的水產，以及海藻、海鹽。

香港總商會新任總裁楊偉添昨在電視節目上表示，禁令對業界難免造成短期衝擊，只期望衝擊的時間盡量是「愈短愈好」，因為當中是一整個生態鏈，彼此聯串起來。不過，他認為「最重要是有得食」，而在經濟學上亦有替代品，有取代性的，市民可能最後或會發覺其他來源地的水產，較原先的更好吃或便宜。他又指，該會將收集受影響會員意見，其後向政府反映。

稱夜市效果或不似預期 另一方面，全面通關後，不少港人北上內地消費，令本港經濟復甦「雪上加霜」，港府提出舉辦夜市等，刺激市民夜間消費。楊偉添認同可從夜市着手，但要有心理準備，效果或不似預期。他舉例指英國過往曾嘗試推夜市，雖然在短期間的確有明顯增長，但過了一段時間後便「打回原形」。

楊偉添認為問題的核心是在目前的日市經濟是否良好，以及是否應全盤觀察現時香港經濟的發展方向。他續透露，最近曾與巴西領事館領事會面，期間曾商討有否方法把當地聞名世界的嘉年華會，以迷你展會形式搬來香港舉行；又建議政府，可利用西九文化區舉辦更多大型會議，以吸引更多投資者及遊客來港。

港府現禁止日本10個都縣的水產品進口。 楊偉添