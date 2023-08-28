氣旋環流兼季候風 連日酷熱

【本報訊】熱帶氣旋「蘇拉」預料在本周中後期大致移向台灣一帶，雖然路徑預測仍有變數，不過天文台表示受其外圍下沉氣流及東北季候風共同影響，華南天氣酷熱及乾燥，日夜溫差較大，預測未來9天，有8天落雨，期間氣溫最高達攝氏34度。

廣東一帶今日風勢微弱，高溫亦會觸發驟雨及雷暴。同時，蘇拉會在未來一兩日於呂宋以東海域徘徊；而一股微弱的東北季候風會在周二（29日）抵達華南，該區驟雨增多。天文台預料蘇拉會在本周中至後期，大致移向台灣、福建及廣東東部沿岸一帶，但路徑存在變數。

開學日將有雨 至於9天天氣預報顯示，未來9天當中有8天落雨，包括在本周五（9月1日）莘莘學子的開學日當天。其中，今明兩天短暫時間有陽光及大致多雲，局部地區有雷暴，氣溫介乎攝氏26至32度；周三起至本周六（8月30日至9月2日）日間酷熱，其中學生們暑假的最後一天無雨落，最高氣溫更達攝氏34度，開學當日亦高見攝氏33度；隨後下周日至二（9月3日至5日）氣溫稍降。