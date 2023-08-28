嘉道理農場水巨蜥走失 山友尋回

【本報訊】嘉道理農場暨植物園本月11日走失巨蜥，有市民向本報報料，指失蹤逾兩周的1.5米長水巨蜥已被尋回，由行山人士協助下，於嘉道理農場內找到牠的行蹤。由市民提供的相片顯示，巨蜥表面並無傷痕，大致健康良好；也有相片拍攝到多名身穿制服的工作人員，有人帶同捕捉工具，在一片園林裏工作。本報正向嘉道理農場求證相關消息。

早前推倒圍欄溜走 根據園方提供資料，相關水巨蜥本月11日在臨時展區接受腳趾傷患治療期間，推倒了圍欄上的一塊木板，並從小縫隙中溜走。動物護理員已連日搜尋，但當時未找到牠的下落，園方事後已即時向有關部門報告。

涉事水巨蜥名為Aberdeen，沒有攻擊性，主要食老鼠、魚和腐肉等，是大自然的清道夫，有遠距離覓食習性，擔心牠離開農場後遇上意外，呼籲市民若發現其行蹤可向農場通報，但切勿試圖捕捉。Aberdeen是在一宗非法寵物貿易中獲救，其後轉移到嘉道理農場暨植物園定居，牠已在園內的「爬行動物觀賞台」展出超過8年。