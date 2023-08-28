生育率低迷 市民指留人才更重要

【本報訊】本港勞動人口大減，多個行業鬧「人才荒」。為解決人手短缺的問題，政府推出多個搶人才計劃，又大幅度調整「補充勞工計劃」，惟有市民在尋日的地區諮詢會上指「留人才」更加好，政府應多下工夫；亦有市民表示香港是全世界生育率最低的地方，政府應有更多配套，同時釋放婦女勞動力。政府則強調輸入人才是「當前計劃」，長遠而言一定會對本地人才做好培訓。

從事人力資源工作的蘇小姐詢問政府下一步會否加強本地留人才措施，如建議考慮設立基金，激勵特定人才稀缺的行業，提供交流、深造資助，一次性津貼。亦有市民直言對搶人才計劃有保留，從事航空業的陳生指10月第一批航空業外勞輸入，憂影響本土航空業人士，詢問政府會否認為留人才更好，又指航空業待遇不好，政府可否有更多資助挽留人才，如輪班津貼、交通津貼。

土木工程師何先生也指培訓一個工程師需要很多資源，但近年工程師流失很多，詢問如何留住本地青年人才；而未來有北部都會區、交椅洲填海及三鐵三路建設，因此本地人才非常重要，希望政府多下工夫，讓青年人有向上流機會。

政府死撐現需靠輸入 政府則強調輸入人才是當前計劃，只是要處理當前勞工短缺問題，因此輸入外勞不應該是長期計劃，且本地勞工一定優先，長遠而言一定會對本地人才做好培訓、加強技術能力；又指政府鼓勵多元出路。

針對生育率和釋放婦女勞動力方面，陳先生指太太希望出去返工，但要照顧小朋友，又稱青年夫婦生育成本高，因此建議政府需要提供更多積極政策，如成立基金、資助和培訓更多社區保母；曾先生也表示，妻子希望外出工作，而社會支援固然有問題，但質疑業界支援或許未必足夠。