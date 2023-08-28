曾收清拆補償被拒申公屋 工傷漢逼露宿

【本報訊】港英政府於上世紀80年代決定清拆九龍城寨，有前居民當年選擇收取15萬元補償金而放棄入住公屋。於30多年後，年過七旬的前居民面對失業、耗盡積蓄下露宿街頭，去年兩度申請公屋被拒，今年再度申請時，被香港房屋委員會指其當年曾接受補償金而不符資格。該前居民指，其他曾使用政府住屋福利的人，於領取綜援等情況下亦可獲特別考慮，質疑禁止他申請公屋「不公平」，並入稟法庭，要求覆核決定。房委會指相關案件已進入司法程序，故不作評論。

現年約70歲的許先生上世紀80年代曾與友人合資，以約14萬元購買九龍城寨一個200呎單位。其後，當年政府於1987年決定清拆九龍城寨，並向寨內居民作補償，包括可獲派公屋「翠竹花園」，或獲得與其單位同等市值的補償金，或獲比市值高3倍的補償金，並獲購買居屋的優先資格。

獲批綜援 不滿房委會解釋 許指出，他當時希望入住公屋，但友人希望獲得賠償，最終兩人共收取15萬元補償金，平分後各得7.5萬元。他其後先後遷至僱主提供的宿舍；在佐敦租住板間房，以及再於深水埗租住床位，補償金用作租屋、結婚等。直至去年從事園丁的他於工傷後失去工作，便流落街頭，在深水埗露宿。

香港社區組織協會曾協助他申請綜援及公屋，並獲批綜援，但公屋申請則被房委會拒絕，並解釋他當年曾接受補償金並選擇自行安排居所，不符合申請公屋資格。

許先生批評，房委會的解釋不合理，指現時曾售賣居屋的人士在破產，或家庭環境大變，甚至獲批綜援後，亦可獲房屋署特別考慮接納申請，質疑為何相似性質，曾領取補償的人士不獲特別考慮，又指當年的補償不足以在市場覓得同等大小的單位。

該協會幹事吳衛東亦指，過去多年曾經協助逾百名曾入住公屋或曾買居屋人士，於申領綜援、社工推薦下成功申請公屋，期望房屋署考慮許的處境，容許其申請公屋，又指現有政策過於硬性並有違憲之嫌，因此協助許要求法庭覆核房委會決定。