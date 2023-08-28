深水埗空污指數 新棚仔最糟

【本報訊】有環保團體與市民游走深水埗，到區內多個人流較聚集的地方，實測空氣質素水平，發現位於天橋底的俗稱「新棚仔」的深水埗新布藝市場空氣污染物濃度最高，而附近的通州街公園亦度得較多污染物。團體指環保署於該區只有一個空氣監測站，難以準確反映社區污染黑點及成因。

健康空氣行動昨日聯同深水埗街坊舉行「空氣導賞團」，帶領參加者走入區內街坊常去的地點，包括鴨寮街、基隆街大牌檔、新棚仔布藝市場及通州街公園，同時利用空氣監察儀器，觀察空氣污染水平變化。

區內僅一監測站難反映實況 團體指出，於導賞團進行期間，深水埗空氣監測站錄得的空氣質素健康指數為2，健康風險為低，加上是日為假日，汽車流量較少，因此昨日所觀察到的短期空氣污染水平相對低，空氣質素良好。不過，位於西九龍走廊橋底的新棚仔布藝市場，以及鄰近的通州街，兩個地點錄得主要來自汽車排放的二氧化氮（NO2）濃度較高，前者每立方米有35微克，後者則有21微克，基隆街大牌檔則錄不到NO2。

該團體續指，佔地9.48平方公里的深水埗區只有一個空氣監測站，監測站數量不足難以準確反映社區污染黑點及成因，令市民容易暴露於高水平的空氣污染中，而學童成長早期經常暴露於嚴重污染水平，有可能會終身遭受疾病的影響。