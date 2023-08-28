機械人清淤泥 突破季節限制

【本報訊】為確保河道及渠道暢通，減低水浸風險，渠務署近年引入多款清淤機械人，例如「創先河」系列中最新款的機械人便專為河道清淤，每日可收集多達18公噸淤泥；「智水清」就可在箱形暗渠收集約10公噸淤泥。渠務署指相較傳統清淤方法，工作人員能更安全地工作，亦不用局限在旱季進行或受潮汐影響。

渠務署近年引入多款清淤機械人，其中「創先河」系列中最新款的機械人，配備剷斗和推土裝置，工作人員只需遙控它進入河道，便可清除沉積在河底的淤泥和垃圾。渠務署新界北渠務部工程師封雪表示，由於機械人工作不受潮汐影響，讓清淤安排更靈活，有助縮短工期，提升效率。

除了河道，在密閉的箱形暗渠進行清淤工作，更考驗機械人的身手。署方今年2月引入「智水清」，為目前該署體積最小的清淤機械人。工作人員利用吊運機把「智水清」吊入箱形暗渠後，操作員便可在工作室利用聲納系統鎖定淤泥位置，遙控機械人進行清淤。

渠務署九龍及新界南渠務部工程師何仲恩表示，按傳統清淤方法，工作人員需要進入箱形暗渠內裝設或操控清淤裝置，會面對一定安全風險；同時，也要截斷暗渠內的水流，人員才可在沒有水流的情況下工作，故相關工作大多局限在旱季進行。清淤機械人的出現，成功突破傳統清淤工作面對的限制，清淤工作能全年進行，包括在雨季。

年內增60遠程防洪裝置 此外，署方在防洪監測工作上亦加強應用創新科技，署方已在全港不同地點安裝逾250個遠程防洪裝置，例如雨量計和水位傳感器，24小時收集雨量、水位和潮位等實時數據，即時傳送至水文資訊系統。工作人員可利用智能電話或電腦，實時監察各主要河道和水道的狀況，協助渠務署迅速採取預防及應變措施。署方今年內會增設約60個同類型裝置。