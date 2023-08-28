燃氣廠輸送餘溫 食品場轉廢為能

代替電力將濕氣烘乾 年減800噸碳排放 全港首個聯廠減碳項目在大埔創新園落成啟用，煤氣公司於燃氣生產廠建造轉廢為能設施，把生產燃氣過程中產生的餘熱，轉移到毗鄰美心食品廠，代替電力支援大型抽濕機運作。有關聯廠設施7月正式投入運作，預計每年可為食品廠減少約800噸二氧化碳排放，相等於種植超過3.4萬棵樹。

長356米管道連接2廠房 位於大埔創新園的煤氣公司廠房，最近新增一組長達356米的管道，貫通廠內4組燃氣生產爐，經過「熱交換器」，延伸到毗鄰美心食品廠。煤氣公司生產維修及發展總經理伍杏偉解釋，這些管道裏面是熱水，負責把製造燃氣時產生的高溫，輸送到毗鄰食品廠，輸出的餘熱接近攝氏100度，熱能會支援食品廠內的6部大型抽濕機運作，代替電力，將濕氣烘乾。經過抽濕機後，水溫會降至攝氏約70度，這些「冷水」會回流往熱交換器，再與煤氣廠房的高溫管道接觸，重新加熱至攝氏90多度，周而復始進行抽濕。

要實現聯廠餘熱回收，在工程技術上須克服不少困難。伍稱，由於美心食品廠全天候使用抽濕機以確保室內濕度穩定，而煤氣公司的燃氣和餘熱產量，則會隨一天內用戶需求改變而波動。為做到24小時供應穩定熱量，煤氣公司把原本設計由兩組生產爐，增加至4組，確保每小時提供44噸攝氏98度以上的熱水，能量相當於每小時1,400度電。即使煤氣用量低的時間，也不影響熱能供應。伍指，由於今次轉廢為能工程在香港從無先例，有關方案由設計至建造，與食品廠攜手花了3年時間，測試成功並落實推行。

港首例花3年測試落實 透過聯廠的轉廢為能方案，煤氣公司一方面可減少用於冷卻燃氣生產爐組的用水，另一方面，美心食品廠可利用餘熱代替電力進行抽濕，在節能減排和降低成本上，均達到雙贏局面。煤氣公司工商市務及營業助理總經理江紹權表示，兩公司合作促成了全港首個聯廠轉廢為能設施，展示了在熱能回收技術上的創新應用，期望未來本港可出現更多應用場景。

煤氣公司多年來採用各種技術減低碳排放，早於2000年已引入「碳再用」技術，回收燃氣生產過程中的二氧化碳，把它液化或製成乾冰，主要供應給航空膳食公司。碳回收項目避免將二氧化碳直接排出大氣，每年減少9,000公噸二氧化碳排放。至2006年煤氣公司引進碳含量更低的天然氣，與石腦油並用作為燃氣生產原料，二氧化碳排放量進一步下降，其生產燃氣的碳排放，只佔全港總排放量的百分之一，不足以量產乾冰，乾冰項目遂功成身退。

煤氣公司於2011年起在大埔廠房內應用第一代餘熱回收系統，透過收集製氣爐的餘熱，為天然氣接收站的相關設施提供能量，令煤氣廠每年減少2,800噸二氧化碳排放。