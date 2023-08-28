港車北上第8輪登記 9‧1公布抽籤結果

【本報訊】港人自今年7月起可直接駕駛私家車到廣東省，運輸署昨日公布，「港車北上」第8輪電腦抽籤遞交申請，將由今日上午10時至本周四（31日）晚上11時59分接受登記，並於本周五（9月1日）公布抽籤結果，符合資格的「港車北上」申請人可透過指定網站登記電腦抽籤。中籤者須按電腦系統隨機分配的日期，於指定時間內遞交「港車北上」的申請。「港車北上」計劃自今年6月接受合資格的香港私家車司機申請後，已開放7輪申請。

累計6000宗合資格出行 根據運輸及物流局文件顯示，截至8月11日，約6,000宗申請已完成兩地所有程序，符合資格出行；同期內預約出行平台亦接獲約8,300宗預約出行。當局又指，港車北上單日雙向車流量最高達1,000車次。預計成功獲批的申請人，將陸續透過網上系統預約出行。

該計劃可以讓香港居民駕駛在香港登記的私家車，透過申請許可證，直接前往廣東省各區域。申請人須符合多項要求，包括須持有回鄉證的香港登記車主、本港及內地的駕駛執照和俗稱「禁區紙」的「過境車輛封閉道路通行許可證」、購買內地「機動車交通事故責任強制保險」、車輛須在中國檢驗有限公司（中驗）驗車等。