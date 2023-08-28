東隧實施易通行 周日行車暢順

【本報訊】東區海底隧道昨清晨5時起實施「易通行」，是全港第6條實施的政府隧道。易通行實施後，東隧收費廣場往港島方向的行車線減至4條；往九龍方向行車線則減至3條，車輛駛經時毋須停車繳費，而所有人手收費亭及「快易通」車道取消。

為配合易通行實施，東隧來回方向及相關路段昨凌晨4時起臨時封閉，直至5時重開，期間工作人員將黑布蓋起收費亭，改用易通行的指示牌，並封閉部分行車線。署理運輸署署長李萃珍及副署長何廣鏗到場視察。東隧重開後，昨早適逢是星期日，使用東隧車輛的不多，交通大致暢順。

大隧及香隧年底實施 運輸署表示，大老山隧道及香港仔隧道將於今年年底實施「易通行」，詳情及確實日期容後公布。據署方資料顯示，現時有98%的車輛已獲發車輛貼。早前已實施「易通行」的5條隧道，平均每日約38萬架次駛經，約九成的車輛偵測到有安裝車輛貼，約七成的車輛使用自動繳費方式。

另外，持有政府隧道費代用券的人士仍可在大老山隧道及香港仔隧道使用，亦可由即日至明年6月30日期間，到位於中環、筲箕灣、尖沙咀、觀塘、黃大仙、葵芳、荃灣和沙田8個停車場的退款中心辦理退款手續。