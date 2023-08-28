醫健：藥到病除：急性腹瀉容易脫水 胡亂服藥加劇病情

近來假期很多人都會出外旅遊，有些人在旅遊期間有機會水土不服，特別是在吃過不清潔的食物或飲品後，會有急性腹瀉的情況。急性腹瀉有機會是不同的細菌和病毒導致，例如沙門氏菌、諾如病毒、輪狀病毒等等。急性腹瀉的成因一般是沒有注意個人衞生而從受污染的手和食物當中受到感染。急性腹瀉的症狀除了頻密和稀爛甚至水狀的大便外，可能還伴隨嘔吐和發燒。

一般而言，急性腹瀉會自行痊愈，但情況嚴重亦有機會導致脫水而有生命危險，所以最重要的是補充水分和電解質。依據世界衞生組織建議，患者應飲用礦物鹽補充劑（Oral Rehydration Salt），預防脫水的情況出現。礦物鹽補充劑一般可在藥房購買，根據包裝上指示加入清水溶解和稀釋至適當的濃度內飲用。

另一種藥物為思密達®（Smecta®），當中的蒙脫石散（Diosmectite）能夠覆蓋及保護消化道的黏膜，防止細菌和病毒黏附在消化道上導致感染。

在旅行期間很多人或會希望腹瀉盡快停止而服用止瀉藥洛哌丁胺（Loperamide），但是這類藥物會減慢腸道蠕動，有機會令細菌和病毒需要更長時間才能排走，延誤痊愈時間。因此在使用任何藥物之前，應徵詢醫生或藥劑師的意見，以避免病情惡化。如果患者出現脫水的症狀例如口乾、小便頻率減低、疲倦、頭暈等等，應立即前往急症室求醫，以免延誤治療而出現生命危險。

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