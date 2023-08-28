中大無創治惡性膽管阻塞 只需10分鐘

【本報訊】胰膽癌或癌症患者飽受惡性膽管阻塞帶來的痛苦。香港中文大學醫學院率先發表一項新技術「超聲波內窺鏡引導下膽管十二指腸引流術（ECDS）」，用於治療惡性膽管阻塞，使患有惡性膽管阻塞、又不可接受手術切除的病人得到治療。中大表示，新技術比傳統治療方式成功率更高，治療時間更短。新技術會首先在威爾斯親王醫院應用，日後亦會普及其他公立醫院。

併合十二指腸作引流 醫學院內科及藥物治療學系助理教授鄧承恩指出，目前治療惡性膽管阻塞以傳統的治療方法為主，例如內窺鏡逆行胰膽管造影術 （ERCP），在膽管置入支架。惟部分患者因十二指腸脆弱、扭曲或狹窄等問題，而不能接受傳統的內窺鏡方法放置引流支架。

這項新技術可以併合膽管和十二指腸，以引流膽管，使患者在無創的情況下完成手術，並可減少腫瘤阻塞支架的機會。中大對155名惡性膽管阻塞患者進行ECDS和ERCP兩種技術通暢率測試，結果顯示，新技術成功率達96.2%，且治療時間只需10分鐘，比傳統治療有更高的成功率和更短的治療時間。

中大醫學院外科系教授張源斌補充，ECDS的治療方式與傳統的繞道手術相近，但可免於切開皮膚或放置引流管。而ECDS和ERCP都有助治療患有胰膽癌及惡性膽管阻塞的病人，但ECDS的成功率更高，該技術會作為治療的首選方法。

威院率先應用新技術 目前這項新技術尚未在醫療領域普及應用，礙於只有少數醫生具備相應的專業知識和技能，在大型醫院中，只有一至兩名醫生能進行這種手術，此外，醫生需要培訓一段時間，以掌握新技術；未來將通過教育和舉辦工作坊，推廣這項技術，讓更多醫生學習。中大醫學院外科學系助理教授陳詩瓏表示，新技術首先會應用在威爾斯親王醫院的患者身上，愈來愈多公立醫院亦會開始採用該技術。