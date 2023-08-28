藥物送遞服務擴至新西聯網 長洲除外

【本報訊】醫院管理局昨日公布，藥物送遞服務於今日起擴展至新界西醫院聯網，屆時所有聯網的專科門診均可提供此服務，但長洲醫院的專科門診除外。所有專科門診的合適病人均可於診症後選擇送遞藥物到家中或指定本港地址，節省輪候取藥時間。

醫管局總藥劑師李成章表示，藥物送遞服務自今年5月起推出以來，陸續推展至不同聯網，目前已有超過1,300名專科門診病人使用過服務。醫管局預期當所有專科門診全面推行此服務時，使用量會逐步上升。

他鼓勵病人在使用藥物送遞服務時，同時選擇「藥劑師用藥指導服務」。藥劑師會致電或透過視像方式聯絡病人，提供遙距用藥指導，並解答用藥疑問，確保病人用藥正確及安全，提高治療成效。

由今年9月起，藥物送遞服務將可透過醫管局手機應用程式HA Go的「照顧者」及「我的子女」模式安排，方便專科門診病人的家人或照顧者，以及18歲以下病人的家長，於病人診症後代為安排藥物送遞服務。此外，服務稍後會涵蓋更多類型的病人，包括出院病人、急症室病人及免診取藥病人，希望能為更多市民提供一個方便的取藥選擇。

經App安排 每張處方收$65 醫管局提醒市民，使用藥物送遞服務的病人應確保沒有需要即時服用的新處方藥物，以及家中有足夠藥物服用以繼續療程至藥物預計送達時間。病人接受診症後透過HA Go安排送遞藥物至家中或本港指定地址，送遞費用是按每張處方劃一收費65元。可安排送遞的藥物涵蓋大部分藥物，包括需冷藏的藥物，但不包括香港法例訂明的「危險藥物」。病人或其指定代表在收取藥物時，須出示HA Go內的二維碼作身分核對，確保藥物安全送到病人手中。