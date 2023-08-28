肺癌父訴說自身病情 小天瑜似泛淚光

【本報訊】患「橫紋肌肉瘤」的女童周天瑜於瑪麗醫院接受切除手術時發生醫療事故，慘變植物人。周父早前更透露因長期勞累不幸患癌，先是手臂發現有惡性腫瘤，其後經檢查再發現已患有原發性肺腺癌第二期尾至三期。時隔兩天，周父昨日於社交平台發貼，公開向女兒交代自己將開始電療的片段，慨嘆探望愛女的時間可能相對減少，「所以今天就過來跟她說一下自己的病情」。

會像愛女般勇敢抗病魔 從片段所見，小天瑜在病床上聽着爸爸訴說自身的病情，雖然淪為植物人而動彈不得，但當聽到爸爸的手臂同樣有隻螞蟻（癌症），「要搵醫生幫爸爸捉番隻螞蟻出嚟啊」，期間周父更向女兒展示手臂上在手術前畫上的圖示。小天瑜右眼一角更似泛起淚光，加上勉強從口中發出聲響，反映天瑜難掩對父親同樣患癌感到心痛而落淚。

其後周父再道出自己肺部同樣有螞蟻（癌症），故需服用藥物及可能不時前往醫院覆診，因此自己可能會較少探望她，但妻子會繼續探望女兒，並着女兒要乖，自己會與她一同打仗。周父更指，會像女兒過去般相當勇敢對抗病魔，盡快康復後每天探望女兒，並為女兒和自己打氣加油，又與女兒勾手指尾承諾會努力打仗、不會放棄，期望兩人「一齊好番」。