女性雙職 壓力飆升 患癌新症首超男性

或因較早篩查 求助趨年輕化 港人生活節奏急促又壓力大，健康問題隨之而來。本港於2020年的癌症新增個案為34,179宗，雖按年跌約2.6%，惟乳癌的新症數字卻按年升4.1%，醫院管理局錄得女性癌症新患者的比例更首超男性，比例為每100名男性有105名女性。關注健康組織相信與女性需「身兼兩職」有關，工作與家庭的事務令壓力大增，間接誘出癌病，又說所收到的求助女性有年輕化趨勢。

乳癌新症按年升4.1% 根據醫管局資料，本港於2020年的癌症新增個案為34,179宗，是近20年以來首度下跌，平均每日有94人確診癌症。該年最常見的癌症主要為肺癌、大腸癌及乳癌，其中乳癌的新症數按年升4.1%，多款癌症的宗數則按年下跌。

縱使整體新增患癌的個案減少，但女性罹患癌症數字首度超越男性，多出773宗，比例為每100名男性有105名女性，而2010年的比例則是每100名女性有111名男性。

防癌會主席朱楊珀瑜於電台節目表示，比例改變相信是因為女性需出外工作及照顧家庭，令生活壓力加劇，亦有機會是較早經篩查發現。她又說近年向防癌會求助的女性亦有年輕化趨勢。

團體建議研加酒精稅 朱楊珀瑜認為，吸煙、飲酒均增加患癌風險，建議政府除了設法降低吸煙率外，亦建議當局研究增加酒精稅。她又指，政府需借助社區力量推動防癌抗癌，提到防癌會至今共籌得5億元藥物資助，共幫助約7,000人，但指過去幾年疫情下，難以依賴慈善基金、私人或公司捐獻籌款，促請當局設立至少10億元抗癌基金，資助服務機構提供服務，亦應加強於18區地區康健中心推廣防癌。

她續指，防癌會與賽馬會推出癌症患者支援計劃，安排護士、社工為有需要的市民提供評估服務及醫生轉介，以及協助申請醫藥費、的士資助券等資助；為短期康復病人提供慈善病床、輪椅等。而該計劃亦會安排上門家庭服務、個人和小組輔導等，邀請同路人分享抗癌心路歷程。

醫管局的癌症統計文件另提到，癌症仍是香港的頭號殺手，單計2020年便有14,805人因癌症離世，佔全港整體死亡人數29.2%。致命最多的癌症為肺癌（佔26.4%），其次為大腸癌 （15.4%）和肝癌 （10.3%），3者共佔整體癌症死亡人數逾一半，而胰臟癌（5.5%）和乳腺癌（5.1%）分別排名第4和第5位。