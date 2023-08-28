興趣班收費貴 基層童暑假荒廢

資助唔到位 家長好閉翳 港府扶貧，愈扶愈貧。有調查發現，有60%基層兒童在暑假無安排活動，逾40%人只留在家中荒廢光陰，全因家貧無力負擔興趣班學費。團體批評當局對青少年中心資助不到位，使他們辦興趣班須自負盈虧，無法為貧窮兒童減免費用，音樂班索價接近3,000元，收費貴令基層家長閉翳。團體建議港府提升各項津貼或補貼服務單位，支援貧窮兒童參與社區康體活動，有多元學習的機會。

為了解貧窮兒童在參加暑期活動時所面對的各種困難，香港社區組織協會上月至本月期間，以網上問卷形式成功收集225名6至18歲以下基層兒童的回應，他們家庭平均月入13,909元，屬於貧窮家庭。結果發現，60%兒童在暑假沒有安排任何活動，44%人表示暑假只留在家中，當中有92.9%人表示其家庭在應付活動開支時感困難。

逾半中心無訂立減免機制 另外，現時獲港府資助的139間綜合青少年中心，以及22個兒童及青年中心的服務單位，調查發現基層兒童並不普遍參與該些中心或單位舉辦的活動，62%人表示未曾嘗試報名相關暑期活動。近47%受訪兒童認為相關活動的名額太少，14.3%認為活動收費太貴。以音樂班為例，由綜合青少年中心舉辦的收費最高達2,800元，而中心舉辦的美術班學費亦高達1,760元。

調查又發現，有68.3%綜合青少年中心並無針對貧窮兒童特別舉辦活動，並分別多達54.7%綜合青少年中心和68.2%兒童及青年中心的服務單位，沒有訂立任何針對貧窮兒童的減免收費機制，以致弱勢家庭難以持續參與相關活動。

一家三口居於劏房的陳太表示，過去曾於坊間為兒子尋找英語語文班報讀，發現每堂收費介乎100至200多元，但家裏只靠丈夫一人養家，其每小時工資只得數十元，相比之下，一堂語文班的費用已高出丈夫時薪兩至三倍。礙於經濟考慮，家裏無法負擔高昂學費讓兒子學英文，她希望港府可資助貧困家庭，可以讓孩子參與更多活動。

協會批評社會福利署缺乏扶貧視角，認為社署作為支援弱勢社群的政府部門，理應責無旁貸，在批出營運服務協議予各服務單位時，有責任訂定相關的服務目標，以及監督服務的落實和推行，惟在資助青少年服務時，卻沒有考慮或引入收費減免機制，以協助貧窮家庭學童獲得服務。

組織倡增全方位學習津貼 香港社區組織協會副主任施麗珊建議，港府應評估貧窮兒童及青少年需要，以青少年服務扶貧，包括訂立青少年中心活動收費減免機制，補貼服務單位增加財政誘因使其對貧窮兒童報讀活動時減免收費；同時增加康樂活動受助名額，以及增加「全方位學習津貼」、「學生活動支援津貼」等多項津貼的金額。