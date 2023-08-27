下一代就快絕種 振生育須有對策

香港生育率全球最低早就毋庸贅言，聯合國統計顯示，香港每名婦女平均只生育0.77名子女，即一名女性也生不出一個嬰兒，以此趨勢觀之，若說香港人遲早絕種絕非危言。港府至今仍抱着「鼓勵但不干預」的心態對待生育率不足問題，擺明將「爛攤子」拖延下去。

根據家計會去年公布的「2021年青少年與性研究」發現，18至27歲青年計劃將來不生育的比率增加，理想結婚及首次生育年齡亦呈上升趨勢，顯示現時香港女性教育水準提高，除了結婚及生兒育女，還會選擇專注發展事業。其次，有婦女表示「責任重大」和「經濟負擔加重」是養育孩子的主要困難，生育後也缺乏相關的託兒服務等支援。該會強調，香港其實不乏考慮生育、未決定或不知道生育意願的人，政府應針對該類市民提供更多支援，移除他們的生育障礙。

最近這個話題亦被眾多議員所關注，紛紛出謀獻策，部分女性議員甚至建議政府提供輔助生育方面的資助，例如雪卵、人工授孕等，皆因這些技術所費不菲，並非一般打工仔能夠負擔，而日本、新加坡、德國政府亦有類似資助政策。不過，雪卵又好，人工授孕也罷，對刺激生育率的幫助可能只是輕微，皆因生育與否，涉及社會深層次矛盾，這些「源頭」不解決，輔助措施再多也是事倍功半。

為何這樣說呢？正如上述家計會的研究，生兒育女「責任重大」和「經濟負擔加重」，直接影響年輕家庭是否願意生育。舊時社會觀念是天生天養，一對夫婦隨時生十個八個孩子，但隨着時代轉變，社會進步，人們更着重為子女提供人生規劃，供書教學、如何令子女贏在起跑線等，都是人們生育前的重要考量。更不必說，香港寸金尺土，上樓難依然是個大問題。當年輕人無法安居樂業，自然對成家立室、生兒育女不抱希望。何況今時今日香港男少女多，而且女性在職場地位提升，不少女性傾向遲婚或不婚，同樣對生育率造成打擊。

但這樣是否等於政府可以毫無作為，繼續「積極不干預」呢？他山之石，可以攻玉。港府老愛拿新加坡來比較，大家就看看新加坡政府是如何鼓勵生育。星洲同樣面對生育率下降的問題，但當地政府是切實拿出真金白銀來鼓勵生育，包括嬰兒花紅現金獎勵計劃、設立兒童發展戶口、稅務回扣、託兒資助、預購組屋優先權等。對比港府只是象徵式地提高子女免稅額，口惠而實不至，星洲顯然才是「積極鼓勵」的佼佼者。

青年智則國智，青年強則國強。要是一個地方的青年不願生育，下一代隨時絕種，那麼，這個地方肯定是沒有前途的，而這恰恰是香港當前面對的問題。更須指出，香港預計在2050年將會成為全球人口老化程度最高的城市，逾四成人口達到或超過65歲。一方面人口老化，另一方面沒有新血補充，港官一味無為而治，任由年輕人躺平，怎能不令人對未來憂心忡忡？