龍七公：雙城房屋故事 對照城市動力

執筆之時，正身處新加坡參與清華大學EMPA課程海外研習，其中一個考察重點就是當地的房屋政策。香港與新加坡的雙城故事，是一個說不完的話題，兩地各有優勢，香港勝在自身條件較好，背靠祖國自然不愁發展機遇，但亦是這個原因，多年來政府欠缺危機感，採取自由放任政策，造成社會深層次矛盾，房屋問題尤其突出，仍然有20萬人住在不適切房屋，公屋輪候時間超過5年，導致年輕人對前景感到迷惘，失去奮鬥動力，更不要說組織家庭生兒育女。

新加坡令香港人羨慕的，肯定是他們的公共房屋政策，當地八成人住在公共房屋，當中九成以上是自置形式的組屋，多數單位面積為50至100平方米，折扣後售價相當於60萬至200萬港元，是一個非常容易負擔的價格。當地人除了買得起，亦不用抽籤等運到，採用Build to order（先申請後建造）方式，政府決定了某個地方興建組屋，當申請人數足夠就開建，等候時間約4至5年，令申請人有預算，有利於家庭計劃。組屋計劃另一個優點就是靈活，當地人有兩次申請機會，當家庭成員增加，可轉買大單位，到了退休年齡子女都遷出戶口，長者又可出售面積較大的單位套現，作為退休用途。

歷屆新加坡政府都相信，房屋是穩定人心的關鍵，所以他們認為擁有房屋是市民的基本權利，故他們的自置居所比例極高。而新加坡政府將公營房屋（主要為組屋）與私人市場完全分隔，組屋的功能就是自住，基本沒有投資功能，轉售也只能給符合資格人士，有負擔能力又想有投資性質的可選擇供應有限的私人市場，當地的私人物業價格近年也上升不少，但對一般市民影響不大。

我覺得最值得參考的就是Build to order，可逐步取代現時居屋抽籤的制度，但現時居屋供應非常有限，難以完全實施，我認為在中部水域人工島上的資助出售房屋可以作為試點，現時中部水域人工島正進行可行性研究，政府應同步進行在上述土地的分區規劃，劃出土地興建資助出售公營房屋，首批居民可在2033至35年左右入住，有興趣申請人士，可以一筆過或零存整付形式購買中部水域人工島的發展債券，當這些新居屋落成，就是債券到期之日，市民可用作支付首期。市民買居屋不用靠抽籤，家庭計劃就更有預算。這個概念為「居者造其地」，一次過解決中部水域人工島融資和市民住屋需要，將中部水域人工島的興建與市民對改善生活的願景結合一起。

讓年輕人看到希望 後記：筆者參觀新加坡的建屋發展局時，巧遇香港房屋局局長何永賢與一眾房委會成員，我們都是懷着相同的目標來到新加坡取經，我相信社會如能解放思想，萬眾一心，不單止能縮短公屋的輪候時間，讓市民住得好一點，更讓年輕人看到希望，願意建立家庭，為下一代和香港而奮鬥。