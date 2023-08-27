笑看天下：雞血強心針唔頂得太久

8月24日係烏克蘭獨立日，烏軍當日向俄羅斯發動協調海空攻勢，除咗以導彈轟擊莫斯科附近嘅謝科夫卡軍用機場，又派突擊隊深夜登陸克里米亞半島，期間與俄軍激烈交火，烏軍聲稱至少擊斃30名俄軍，破壞4艘快艇。

克里米亞自2014年以來一直被俄羅斯佔領，烏克蘭選擇於獨立日展開特別軍事行動，自是有其意義。烏克蘭總統澤連斯基於當日致詞，敦促國民不要在困難時期失去信心；國防部情報總局局長布達諾夫則表示，計劃喺未來幾日對克里米亞發動更多襲擊，因為當地有很多民眾熱切期盼烏克蘭重新奪回克里米亞控制權。老朽相信這只是布達諾夫一廂情願，何況已到老虎嘴裏的肉豈會輕易吐出？

烏克蘭今趟突襲行動，據悉另一個目標係摧毀俄軍嘅兩個雷達站，為增闢戰線做準備。烏克蘭喺獨立日有啲搞作「以壯聲勢」可以理解，美國總統拜登亦於社交平台指出，當天曾與澤連斯基通話，祝他和烏克蘭人民獨立日快樂！而拜登當日又喺白宮官網發聲明，承諾將向烏克蘭提供約29.8億美元軍備，係美方迄今為止最大筆軍援，這就難怪烏克蘭舉國有了生氣，彷彿打咗支雞血強心針！

之不過，俄烏戰事再打下去，烏克蘭根本難以再威脅俄羅斯，正如白羅斯總統盧卡申科早前指出，再打落去，烏克蘭將會失去更多土地；佢認為只有美國發出談判信號，烏克蘭才可能坐上談判桌！烏克蘭任由美國擺布，命運不會有奇迹！意大利前陸軍上將貝托里尼日前表示，戰爭本應更早停止，無奈最近又培養出烏克蘭會贏的論調，但俄羅斯仍在人力及火力佔優。佢強調，以為烏克蘭可取回俄羅斯佔領嘅領土係不現實，呼籲西方國家認清事實，以談判結束俄烏戰爭。旨哉斯言！