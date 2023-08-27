冰鑑春秋：從假摔看綠營一條龍

有「雲豹小公主」稱號的民進黨立委賴品妤，被中天記者追問其父大賺綠能財，與其反服貿有雙標之嫌時跌倒，當場質疑記者是哪一台的？為甚麼要推她？還高呼要叫警察！離開現場後更立刻發臉書指控中天記者撞倒她，譴責中天違反新聞道德，要求社會予以撻伐。

果然民進黨的黨公職與側翼立刻一擁而上，不是留言力挺就是發文怒斥中天。但他們沒想到的是，現場有大批記者，許多人都錄下了實際發生的多角度畫面，影像明白顯示，賴品妤是自己慌張絆到攝影機腳架，中天記者反倒是好心要扶她的人。賴雖然立即修改臉書文字，改稱是被中天記者追逐而摔倒，但仍舊攻擊中天；而綠營主力如范雲等，還有側翼如雞排妹等人，還是咬死中天「人身侵害」，更扯到所謂「造謠認知作戰」。

可惜有影片為證，無論綠營再怎麼鬼扯都無法改變事實，網友一面倒地嘲笑賴品妤是「假摔仔」，由於風向極端不利，賴只好再度發言，這次改指控中天記者是「騷擾慣犯」，聲稱中天故意要製造混亂失控的場面。好笑的是，賴一開始裝作不知道記者所屬媒體大聲怒罵，後來又說是「騷擾慣犯」，等於告訴大家她早知追問的就是中天記者，只是故意裝傻。而再將綠營民代與側翼短時間內發動的攻勢聯想在一起，令人赫然發現，原來這起事件，根本就是民進黨慣用的「一條龍」風向操作。

賴品妤因為上次落荒而逃面子掛不住，這次就想藉絆倒倒打一耙，栽贓中天推撞，以為可以扭轉風向。但記者採訪本是天職，逃跑是賴品妤自己的選擇，摔倒怎能算在他人頭上呢？而經此一役，民進黨操弄媒體的手法昭然若揭，那些還被迷惑的韭菜們，真的應該醒一醒了。