激濁揚清：脫北者成了及時雨

南韓統一部長官金暎浩表示，鑑於中國很可能將被逮捕關押的2,000名脫北者遣送回北韓，韓方將全數接納有意赴韓的脫北者，敦促北京能夠就此問題參與協商。尹錫悅政府看似大發慈悲，實際上借題發揮，趁機伸了中國一腳。

據聯合國北韓人權狀況特別報告員薩爾蒙提供的數字顯示，新冠疫情期間有大批脫北者在中國被捕，隨着後疫情時代中朝邊境開放，如今很可能被大批遣送回北韓。南韓傳媒甚至指，中國正增建部分地區的邊防部隊設施，為的就是替遣送脫北者回國做準備。金暎浩此時大作悲天憫人狀，發表言論指南韓政府應更加積極地說服作為聯合國安理會常任理事國兼人權理事會理事國的中國，停止踐踏脫北者人權的遣返行為。不曉得這是金暎浩的自行發言，還是按統一部的上級機關，即大韓民國政府的指示照本宣科，總之，說話之人彷彿今天才知道脫北者的意願，不可謂不偽善。

究竟聯合國安理會常任理事國是否都該跟英國學習，把難民送往盧旺達，這才叫符合泡菜政府所謂的尊重人權？坦白說，疫後中韓之間恢復往來已經多時，若尹錫悅政府真心關切脫北者命運，要接走這群滯華的同文同種同胞們，有需要這麼好整以暇嗎？這只不過是南韓統治階層借機打公關宣傳戰，皆因外界一直指脫北者被送返北韓後，下場離不開被送進政治犯收容所，遭受拷問與虐待。把遣返行為說成是送羊入虎口的踐踏人權，客觀效果就是起了抹黑北京之效，也好向美國邀功。

南韓勞動年齡人口正在萎縮，這些脫北者無疑是及時雨。至於要不要像以往般，只象徵式提供基本支援、福利，然後任其自生自滅，甚至爆出餓死的新聞？只得把口說尊重人權的政府，要認真想想了。