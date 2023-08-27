筆下風雲：特朗普自首意欲何為

美國前總統特朗普官司纏身，他日前在社交媒體親自發文，表明將於8月24日前往喬治亞州富爾頓縣監獄自首，案件涉及他企圖推翻總統選舉結果。他其後親自貼出疑犯自首「大頭照」，成為美國總統史上首次，並聲言此舉是要嘲諷拜登政府對他的政治迫害，以及官司的荒謬。

即使他不主動投案，也會被檢方逮捕，而主動投案只是走程序，他旋即獲准以20萬美元保釋。這次主動發布「大頭照」，他特別註明「干涉選舉」、「永不投降」字眼，益發激起支持者的強烈情緒，進一步把自己塑造成被民主黨政府趕盡殺絕的受害者。何況他向來主張2020年總統大選並不公平，選舉結果是被民主黨操縱和造假，主動投案更凸顯自己正在抗爭。

事實上，特朗普目前仍是共和黨內支持度最高的總統人選，支持度力壓黨內同樣有意參選的佛羅里達州州長德桑蒂斯。拜登政府愈對他提出指控，愈被他利用和轉化成提振民望的工具。只要官司不會在明年大選前被判罪成，他依然可以參選，一旦勝選，便有總統刑事檢控豁免權，過了海便是神仙。

特朗普亦專攻拜登軟肋，除了曾誇下海口，揚言只要他上台，24小時就可擺平俄烏戰爭外，他日前更拍片怒斥拜登對夏威夷毛伊島山火漠不關心，指其反應「可恥、可怕、不可接受」，獲得支持者掌聲，亦逼得拜登親自前往災區做騷。但說到底，不管是拜登還是特朗普，都是爛橙和爛蘋果之選。兩位總統施政同樣一塌糊塗，分別可能是特朗普時期美國經濟較好。然而，特朗普始終是爭議性人物，反對他的人對他恨之入骨，認為他破壞美國傳統、撕裂國家。要是其官司突然有意料不到的變卦，隨時益了德桑蒂斯「執死雞」。