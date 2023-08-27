強詞有理：西方被打臉

金磚成員國由5個一下子增至11個，還有30多個國家正排隊申請加入，擴員幅度大大超過外界預料，這是西方最不想見到的結果。金磚峰會之前，西方就不斷挑撥離間，刻意炒作所謂的內部分歧，聲稱中國和俄羅斯支持擴員，印度和巴西反對。結果呢？當然是被事實打臉，金磚國家以實際行動粉碎所謂內部分歧的謠言，西方以己度人，枉做小人。

西方唱衰金磚，既有酸葡萄心理，也是焦慮情緒作怪。2006年金磚剛成立時，西方最大的反應是冷嘲熱諷，根本瞧不上眼，他們萬萬沒有料到金磚發展迅猛，短短十幾年風頭就已蓋過G7，或者說足以和G7分庭抗禮。無論是經濟總量，還是發展前景，或是對全球經濟的貢獻，金磚都比G7更值得期待，西方怎能不焦慮？但焦慮也沒用，世事不以人的意志為轉移，西方唱衰金磚，反而顯得自己狹隘。

常說心胸決定格局，眼界決定境界。金磚和G7的最大區別是，前者開放包容，願意與所有國家共謀發展，後者則是西方打造的所謂「富國俱樂部」，是封閉排他的小圈子，遏制打壓他國，製造和挑動陣營對抗。兩者性質不同，發展前景自然有異，一個朝氣蓬勃，一個暮氣沉沉。這也正是金磚愈來愈受歡迎的主要原因，發展中國家對美西方主導的全球治理體系普遍失望和不滿，要求改革的呼聲日益高漲，尋求世界秩序替代結構的期望日益殷切，金磚就是在這種歷史背景下應運而生。

美西方對金磚的態度也由當初的蔑視和不屑，變成警惕和防範，卻又放不下傲慢心態，於是不斷唱衰抹黑，甚至挑撥離間。西方媒體除了刻意誇大中國和印度之間的矛盾，還指中國企圖把金磚打造成擴大影響力、制衡西方的平台。這正是以小人之心度君子之腹，金磚的壯大當然會威脅西方霸權，但將「中國威脅論」與金磚擴員相提並論，分明是九唔搭八。金磚是發展中國家的合作平台，所有成員國都是平等的，沒有誰高誰低之分，絕對不像G7那樣淪為美國的戰略工具。

世界足夠大，可以容納G7和金磚各自發展，甚至可以互相合作。奈何美西方高高在上，始終放不下傲慢與偏見。他們壓根兒瞧不起金磚，但又不得不面對現實，這種矛盾心態導致他們無法公正評價金磚的發展，正如他們無法公正評價中國的崛起一樣。