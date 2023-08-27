政情：方龍飛投訴 高鐵班次冇得提早

香港花幾百億元興建高鐵，無非都係要節省寶貴嘅時間。離島區區議員方龍飛，早前由西九龍站搭高鐵前往深圳北站，雖然車程僅18分鐘，但由於不能更改車票以乘搭早一班開出嘅列車，無奈候車時間大幅延長，佢話對高鐵嘅方便性有啲保留。

方龍飛喺社交平台貼文，話當日早上8點40分抵達西九龍高鐵站，打算購買9點20分開出嘅列車前往深圳北站，不過售票員只係向佢提供9點40分嘅車票，理由係擔心佢過關有阻滯。結果方龍飛由離開售票處到過關，只係用咗13分鐘，因此8點53分佢就已經身處候車大堂。佢注意到大堂有一個票務處，於是向票務員詢問，可否更改班次為9點20分，然而票務人員話只能更改班次為開車前45分鐘嘅車票，如果要乘搭9點20分嘅班次，只能重新購票，但之前購買嘅車票則無法退款。