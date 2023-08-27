政情：民政專員換人 麥潤培想擺幾圍賀離任

黃大仙民政事務專員黃智華獲地區團體設宴餞別，場面鋪張社會嘩然，正當好多人都想知誰是宴席「金主」之際，沙田區議會主席麥潤培就喺社交專頁上載街坊盆菜宴嘅相片，貼文話好想擺番幾圍頌讚柯家樂前DO離開沙田！

所謂DO，即係民政事務專員（District Officer）嘅簡稱。睇番政府日前嘅公布，文化體育及旅遊局首席助理秘書長（文化）余懷誠，接替柯家樂出任沙田民政事務專員。卸任後嘅柯家樂雖然去向未明，但麥潤培話「好想擺番幾圍」，莫非柯家樂嘅工作表現，就好似民青局局長麥美娟替黃智華辯解咁話「估唔到佢咁受歡迎」？

恰恰相反，麥潤培曾批評柯家樂漠視同區議會合作，好大官威。當柯家樂要離開沙田嘅消息喺日前傳出，麥潤培就話自己從政12年見過好多個DO，唯獨呢一個真係最差最差最差最差！事關歷任DO都會同各個派系溝通，並且會尊重大家。而唯獨柯家樂呢一個人，連佢原本係女人都唔知，存在感極低。雖然DO已經換咗人，但有網友喺麥潤培嘅社交專頁留言話「不要抱太大期望」。