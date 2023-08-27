政情：黃梓謙讚上海塗鴉 倡港廣邀藝術家

繼「夜市經濟」以振興旅遊業嘅倡議，兒童事務委員會非官方委員黃梓謙就主張藉住街頭藝術，令到香港更有魅力。話說佢日前遊覽上海，一位年輕內地畫家嘅戶外創作令佢讚不絕口，認為當地嘅做法值得倣效，建議香港邀請全世界藝術家到18區進行街頭創作，相信短時間內就可以「區區有藝術」，迅速重塑香港城市嘅文化面貌。

令黃梓謙嘆為觀止嘅戶外創作，名為《自然重力41》，係佛山90後藝術家陳英傑嘅作品。據黃梓謙介紹，藝術家運用塗鴉同潑墨技藝，表達內容涉及中國傳統嘅太極陰陽哲學，代表包容、虛實、混沌。儘管呢幅位於上海南昌路嘅戶外創作能否惹起公眾欣賞與共鳴，見仁見智，但黃梓謙覺得中國傳統水墨與西方街頭塗鴉藝術碰撞與融合，中國嘅山水畫就不再傳統。

鑑於香港係中外文化藝術交流中心，黃梓謙認為要發展藝術同創意，除咗用10年或以上時間建設文化區，仲可以喺街頭、公園激活創意，如果香港向全世界藝術家發出邀請，以圍繞中外文化融合嘅當代藝術表現主題而去到18區創作，相信一、兩個月後就可見到爆炸性嘅藝術成果，畢竟陳英傑喺上海嘅戶外創作，只需5日就繪製完成。